Глава Росреестра публично «прошляпил» Путина

Владимир Путин, напомним, встречался с главой Росреестра Олегом Скуфинским 21 сентября. Чиновник, как водится, бодро рапортовал президенту о достижениях своего ведомства, и, в числе прочего, неосторожно «похвастался» президенту, что в карантинный период весной этого года «по сути, единственной возможностью у граждан зарегистрировать права был портал» Росреестра.

Все знают, что услугами этого ведомства вынуждены пользоваться россияне, которым необходимо оформить право на недвижимость или землю. Теперь, после доклада Олега Скуфинского, об этом знает и президент:

- Наши сервисы отработали стабильно и обеспечили гарантии прав граждан, - цитирует чиновника сайт президента.

- Сбоя никакого не было? – видимо, удивившись, уточнил Путин.

- В этот период, Владимир Владимирович, нет! Мы провели инженерную настройку системы, и она отработала абсолютно стабильно, - ничтоже сумняшеся заверил глава службы.

«Поздравляю вас, гражданин соврамши!»

Цитировать в таких случаях булгаковского Коровьева так же легко, как и стенограмму президентского сайта kremlin.ru. Поэтому, далее ловить на вранье высокопоставленных чиновников будем, опираясь исключительно на открытые источники, никаких «сливов» и домыслов.

И начнем непосредственно с самого Росреестра. Так, ведомство в своем письме от 22 мая 2020 г. за N 10-13224/20, т.е. ровно за четыре месяца до встречи с Путиным, честно сообщает:

«В связи с резко увеличившейся нагрузкой на информационные системы Росреестра <…> периодически наблюдались задержки в обработке запросов на предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости (далее - ЕГРН), направляемых посредством доступа к федеральной государственной информационной системе ведения Единого государственного реестра недвижимости».

Не прошли незамеченными эти сбои и в российских медиа. Вот выдержка из статьи «Коммерсанта», опубликованной 13.04.2020, в самый разгар самоизоляции:

«Из-за карантинных мер у Росреестра начались технические сбои, поэтому с начала апреля почти невозможно зарегистрировать до трети заключенных сделок, жалуются девелоперы. В результате компании не получают вовремя средства по ипотечным сделкам: банки не перечисляют деньги до формальной регистрации договоров купли-продажи <…> Руководитель отдела ипотеки ГК «Гранель» Юлия Судакова подтверждает, что сделки в Росреестре оформляются с задержкой <…> По наблюдениям председателя совета директоров «Бест Новострой» Ирины Доброхотовой, задержка с регистрацией началась как раз в момент перехода из-за карантинных мер на удаленную работу сотрудников Росреестра», - сообщал в апреле “Ъ”.

«Прошляпанье» полное!»

Если кто-то думает, что сайт Росреестра до карантина работал как часы, то это тоже не так. Вот – типовая жалоба из раздела отзывов на портале «Мониторинга государственных сайтов»:

«Ничего не работает обращение не отправляется документы не подгружаются» (авторская пунктуация сохранена - НСН).

Более того, на «Госмониторе» не удалось найти ни одного (!) не то что положительного, хотя бы нейтрального отзыва о сайте Росреестра, который на момент подготовки материала находился на 60-м месте в рейтинге федеральных электронных ресурсов из 72-х. Заметим, речь идет о ресурсе, который призван предоставлять такие важные услуги гражданам страны, как оформление прав собственности.

На всякий случай отметим, что упомянутый выше портал «Госмонитор» не является продуктом деятельности каких-либо недовольных жизнью общественников или гражданских активистов. Это – государственный инструмент контроля за государственными же информационными ресурсами:

«Автоматизированная информационная система "Мониторинг государственных сайтов" разработана Министерством экономического развития Российской Федерации в 2011 году и предназначена для оценки открытости информации о деятельности органов государственной власти и доступности государственных информационных ресурсов для граждан», - говорится в пояснении на портале.

А вот и последний из отзывов на «Госмониторе» о работе сайта Росреестра, датированный 19-м августа, за месяц до хвалебного отчета главы службы Олега Скуфинского перед президентом:

«Отвратительно работает сайт!!!! Постоянно виснет и выдает ошибку! Работать на нем невозможно... Всегда захожу на авось повезет и откроется. Особенно когда выписку заказываю... А ждать ответа по проблеме 30 дней это вообще нонсенс!!!! Кто хоть его создавал? Просто безграмотно сделан сайт. совсем не доработан... И не функционирует он как должно быть!!!» (орфография и пунктуация сохранены - НСН).

Проблемы сайта Росреестра были и до вспышки коронавируса, - подтвердил в беседе с НСН бывший советник президента РФ по вопросам развития интернета Герман Клименко:

«Это «прошляпанье» полное, очень плохая система автоматизации была еще и до ковидной истории. Это началось еще с прошлого года, не этого даже, старая очень история. Еле-еле работало из-за внутренней базы Росреестра, из-за его внутренних «заморочек». Росреестр никак не мог организовать стыковку между нотариусами и потребителями. Это чисто внутренние проблемы».

По словам г-на Клименко, как раз в начале карантина в Росреестре был «завал» и «сделки тормозились».

Давнюю историю сбоев в работе сайта Росреестра подтвердил в интервью НСН и интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев, который категорично заявил, что сайт Росреестра требует не переделки и отладки, а системных изменений:

«Чтобы он работал стабильно, нужно менять даже не сам сайт, а, возможно, пересмотреть архитектуру системы с переводом на более новые, стабильные и устойчивые технологии. О сбоях было известно и до самоизоляции, это действительно факт, и Герман Клименко здесь абсолютно прав».

«На «троечку»

Накануне нового, осеннего всплеска заболеваемости коронавирусом работа сайта Росреестра осталась далекой от идеала, констатировал Герман Клименко.

«Сейчас «сделки проходят, тоже медленно, но гораздо лучше, чем было», - привел собеседник НСН мнение нотариусов, с которыми он обсуждал эту проблему. Вместе с тем, в Санкт-Петербурге нотариусы просто «плачут от того, что в Росреестре очень тяжело проходят сделки».

«Пока уровень сервиса на сайте Росреестра оценивается на «троечку», - подвел итог Герман Клименко.

По его прогнозу, в случае применения властями осенью этого года комплекса противоэпидемических ограничений того же масштаба, что и весной, сайт Росреестра снова будет сбоить и не справится с задачей, которую так чутко описал г-н Скуфинский президенту: работать стабильно и быть «по сути, единственной возможностью граждан зарегистрировать свои права».

