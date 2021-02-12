Двойные стандарты ФССП. Россияне массово жалуются на судебных приставов

Недовольные работой Федеральной службы судебных приставов (ФССП) граждане условно разделились на два лагеря. Одни жалуются на бездействие приставов, которые не могут взыскать с должников положенные по закону средства, другие, наоборот, пострадали от незаконных списаний денег со счетов и наложенных на имущество арестов. Причем добиться правды не могут зачастую ни одни, ни другие. Хуже всего, что это происходит повсеместно.

За примерами далеко ходить не надо. Поступившее на «Кривую линию от НСН» обращение из Ижевска больше напоминает крик души. Динар Гиззатулин еще в 2013 году столкнулся с мошенниками. Строительная компания ООО «ПиК», взяв предоплату, попросту не выполнила условия договора. Суд обязал мошенников-коммерсантов выплатить потерпевшим 700 000 рублей. Прошло несколько лет. Судебные приставы так и не смогли исполнить решение суда. Компания была ликвидирована 3 года назад, а ее генеральный директор Павлова С.А. в ноябре 2019 года решением суда приговорена за мошенничество к 3 годам условно. Любопытный факт: в отношении Павловой судебными приставами с 2016 года возбуждено аж 30 исполнительных производств на общую сумму почти 4,5 млн рублей. Девять из них завершены с формулировкой о невозможности установления местонахождения должника. Получается, что правоохранительные органы мошенницу нашли, а судебным приставам это оказалось не под силу, хотя фирма процветала, а ее учредитель никуда не скрывалась. И таких случаев по стране десятки, если не сотни тысяч.

И если с мошенниками ФССП предпочитает не связываться, то добропорядочные граждане, наоборот, страдают от активности, а порой и «неразборчивости» судебных приставов. Характерной историей поделилась с НСН жительница Москвы Ирина Волкова. В начале декабря 2019 года она обнаружила непогашенные задолженности по штрафам. Но уже 7 декабря через «Госуслуги» оплатила все долги. Платежи прошли успешно. Правда, через 10 дней с расчетного счета деньги были списаны ВТОРОЙ раз, уже принудительно по требованию судебных приставов. Поездка в районный отдел МОСП по ВАШ №2 особого успеха не имела, хотя заслуживает отдельного рассказа. Излишне упоминать, что личный прием ведется только ДВА раза в неделю со всеми вытекающими последствиями. Пристав сообщил, что нужно писать заявление о возврате, что и было сделано. Безрезультатно. Посещение ГУ ФССП по Москве и вновь поданное заявление, на которое, кстати, до сих пор нет ответа, ситуацию не изменили. Если опустить подробности, то последняя жалоба на бездействие сотрудников ФССП была подана в ноябре 2020 года. Ответом стала очередная отписка о том, что «проводится дополнительная проверка и результаты сообщат дополнительно». Пошел ВТОРОЙ год…..

В не менее щепетильной ситуации оказался и москвич Андрей Глотов. Продав автомобиль в августе, он через пару месяцев получил письмо от ФССП о взыскании штрафа за нарушение ПДД, совершенное уже на проданном авто. Пройдя все круги ада в попытках связаться с судебными приставами, он все-таки добился снятия задолженности. Однако через некоторое время поменялся сотрудник ФССП, занимавшийся его делом, и задолженность вновь каким-то образом оказалась в базе.

И это не единичный случай. «Кривая линия» буквально разрывается от аналогичных сообщений. Люди обивают пороги ФССП, пытаясь вернуть повторно списанные деньги.

С развитием электронного взаимодействия ряд проблем, казалось бы, должен исчезнуть. Но они, наоборот, усугубляются. Несколько лет никак не может решиться вопрос с «двойниками». Кто-то вынужден платить штрафы за тезку-лихача из другого региона, а кто-то и вовсе не может распоряжаться своим имуществом из-за наложенного по ошибке ареста.

Реестр «двойников» в АИС ФССП погоды не сделал. Ведомство предлагает самостоятельно отслеживать сведения о своих задолженностях на доступных ресурсах, а в случае выявления «двойника» обращаться в территориальные органы ФССП. При этом в обязательном порядке нужно представить копии идентифицирующих документов – копии паспорта, СНИЛС, ИНН. После получения документов, подтверждающих ошибочную идентификацию гражданина как должника, судебный пристав-исполнитель, возбудивший производство, незамедлительно должен отменить все наложенные ранее ограничения и принять меры к возврату денежных средств. И здесь ключевое слово «должен».

В реальности все намного печальней. Алексей Федоров из Тверской области четыре года добивался снятия ограничений на регистрационные действия со своим автомобилем. Все это время он пытался объяснить самарским приставам, что должником является не он, а его полный тезка в Самаре. Но Алексея так никто и не услышал. Запреты были сняты только после вмешательства НСН. На все ушло ТРИ дня.

Получается, что ничего сложного нет. Значит, дело в элементарном пренебрежении должностными обязанностями? Или в полном пренебрежении к гражданам, которым довелось столкнуться с ФССП?

