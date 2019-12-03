3.12.2019 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Снюс: Модная конфета, убивающая детей»

Россию захлестнула новая мода на сосательный табак снюс, распространяемый в основном через интернет и имеющий особую популярность среди детей и подростков. Несмотря на то, что увлечение снюсом появилась не вчера, законодатели только недавно обратили на это внимание. Сначала запрос о запрете снюса был направлен в Правительство, затем подобный законопроект был внесён на рассмотрение и в Госдуму. Как утверждают эксперты, опасность этого табачного изделия заключается в том, что снюс крайне быстро формирует физическую и психическую никотиновую зависимость, имея при этом вкус конфеты. А содержание никотина при одном приёме может достигать 50 мг, что больше чем в двух пачках сигарет. Снюс уже стал причиной смерти: в Новосибирске семиклассник проглотил пакет табачной смеси с высоким содержанием никотина и его сердце не выдержало.

В ходе пресс-конференции, её участники расскажут о снюсе и масштабах проблемы связанной с его массовым употреблением среди детей и подростков.

Участники пресс-конференции:

Автор инициативы о запрете снюса, депутат Госдумы РФ, Член центрального штаба ОНФ Наталья Костенко;

Заведующий Центром профилактики и лечения табакокурения и нехимических зависимостей Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения Москвы Олег Кутушев;

Полковник полиции в отставке, президент некоммерческого фонда «Здоровая страна», эксперт движения «Сильная Россия» по борьбе с наркоманией, председатель по профилактике неинфекционных заболеваний и формированию здорового образа жизни населения «Стройная Россия» Ольга Ванатова;

Приглашён:

Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 12:00



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