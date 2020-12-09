10.12.2020 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится ОНЛАЙН пресс-конференция на тему: Санкционный провал: итоги восьмилетней стратегии импортозамещения

Принятая правительством России восемь лет назад стратегия импортозамещения, рассчитанная до 2020 года, провалилась, как показывает недавно опубликованное исследование Национального рейтингового агентства. Провал вышел по всем продовольственным пунктам, если оценивать изначально обозначенные параметры с получившимися результатами. Так, экспорт молочной продукции к концу 2020 года сократился на 20% вместо провозглашенных в стратегии 30%, овощей — на 11% вместо запланированных 20%. И хоть ближе всех к выполнению плана приблизился показатель импорта мяса – за восемь лет объём ввозимой продукции сократился на 65%, но и это всё ещё меньше, чем было заложено в стратегии.

В ходе пресс-конференции, её участники оценят принятые для реализации стратегии импортозамещения меры, а также расскажут о перспективах российских производителей.

Участники пресс-конференции:

Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников;

Исполнительный директор Национального союза производителей молока Артём Белов.

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)

