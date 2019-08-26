Коллекторы готовят десант к Шварценеггеру в Сан-Франциско

Российские коллекторы отправят десант к звезде Голливуда Арнольду Шварценеггеру. Об этом на пресс-конференции НСН заявил представитель коллекторской компании Владимир Костяев. Она подключается к взысканию со Шварценеггера, а также Джеки Чана средств на сумму 216 миллионов рублей. Иск в Арбитражный суд Москвы подал конкурсный управляющий компании «Русская фильм группа». Она финансировала создание картины «Тайна печати дракона», в котором снялись американские актёры. Как пояснил Костяев, актёров планируется привлечь к субсидиарной ответственности.

«Не знаю, насколько это реально с юридической точки зрения, но наша цель - привлечь их внимание к проблемам российского кинематографа и инвестиций в него. Наш внештатный сотрудник должен полететь на встречу со Шварценеггером в Сан-Франциско. Сейчас ведётся подготовка. Задача состоит в том, чтобы десантироваться, прийти в гости к Шварценеггеру и постараться решить этот вопрос конструктивно, не доводя до судного дня. Это необходимо для того, чтобы сохранить высокий уровень доверия между нашими странами и сохранить высокий инвестиционный климат, в том числе, в кинематографической отрасли», - отметил гость пресс-центра НСН.

Компания, которая сняла фильм с участием Шварценеггера и Чана, привлекла средства инвесторов, в том числе, субсидия Фонда кино на создание картины. Однако дохода с неё так и не были не получила, и сейчас она проходит процедуру банкротства.

