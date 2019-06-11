11.06.2019 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Реальные причины трагедии SSJ-100: Что скрывает МАК?»

Месяц назад произошла одна из крупнейших в России авиакатастроф. 5 мая в аэропорту Шереметьево в ходе экстренной посадки загорелся самолёт Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), в результате чего погиб 41 человек. Предварительные итоги расследования, проводимого экспертами Межгосударственного авиационного комитета (МАК) были представлены правительственной комиссии ещё 5 июня, однако их публикация, а также публикация итоговой официальной причины катастрофы, затягивается и не произошла до сих пор. Не смотря на это, эксперт МАК Владимир Кофман назвал причиной авиакатастрофы «грубые приземления», а по заключению Росавиации сгоревший самолёт был в идеальном техническом состоянии – это значит виновными рискуют остаться именно пилоты сгоревшего самолёта. За последние 10 лет, в 14 авиакатастрофах из 15, которые расследовали эксперты МАК, итоговой причиной трагедий становились именно ошибки пилотов. В большинстве случаев они погибали вместе с пассажирами и не могли защитить свои права, но в случае с катастрофой в Шереметьево экипаж выжил и ещё сможет сказать своё слово.

В ходе пресс-конференции, её участники расскажут о причинах авиакатастрофы, о том, что и зачем скрывает МАК, а также почему статистика авиакатастроф почти всегда оставляет виновными пилотов.

Участники пресс-конференции:

Президент Союза Адвокатов России, представитель потерпевших в 8 авиакатастрофах, доктор юридических наук Игорь Трунов;

Президент «Шереметьевского профсоюза лётного состава » Игорь Дельдюжов;

Бывший специалист Международной организации гражданской авиации (ИКАО), адвокат Павел Герасимов;

Приглашены:

Заслуженный конструктор России Алексей Игнатов;

Бывший командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 15:00



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