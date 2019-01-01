ИКАО: В России за безопасность полетов не отвечает никто

В России государственные органы, регулирующие гражданскую авиацию, не несут ответственность за безопасность полетов. Об этом на пресс-конференции НСН «Реальные причины трагедии SSJ-100: Что скрывает МАК?» рассказал специалист Международной организации гражданской авиации (ИКАО) Павел Герасимов.

«У нас в сертификатах отсутствует ответственность государственных органов за безопасность полетов. Этой главы просто нет. Поэтому наши сертификаты не признаются ни в Европе, ни в США. Наша авиационная техника должна подлежать повторной сертификации», - подчеркнул он.

Напомним, 5 мая в аэропорту Шереметьево в ходе экстренной посадки загорелся самолёт Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), в результате чего погиб 41 человек.

