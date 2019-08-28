28.08.2019 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Развязка дела Скрипалей: Новые санкции или возвращение в G7?»

26 августа вступил в силу второй пакет американских санкций в отношении России в связи с инцидентом в Солсбери. При этом санкции, в первую очередь, направлены на экономическое давление против России. Так, США вводят запрет по предоставлению займов, финансовой или технической помощи Российской Федерации, а также запрещают предоставлять нерублевые кредиты российскому правительству. При этом причиной введения санкций американская сторона указывает отказ Москвы предоставить гарантии неповторения ситуации со Скрипалями. В тоже время, президент США Дональд Трамп на прошедшем саммите большой семёрки, активно предлагал пригласить Владимира Путина для участия в следующей встрече. Кроме того, на фоне ухудшения российско-британских отношений Кремль объявил отставку посла РФ в Великбритании Александра Яковенко.

В ходе пресс-конференции, её участники расскажут о новых фактах в деле Скрипалей, а также объяснят двойственность политики США по отношению к России.

Участники пресс-конференции:

Племянница экс-полковника ГРУ Виктория Скрипаль;

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров;

Заведующий кафедрой государственного управления во внешнеполитической деятельности Дипакадемии МИД Иван Викторович Сурма.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 14:00



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