Виктория Скрипаль: Борис Джонсон оказался в тупике

Усиление санкций против России в связи с отравлением Скрипалей говорит о тупиковой ситуации, в которой оказались западные лидеры. Такое мнение на пресс-конференции НСН «Развязка дела Скрипалей: Новые санкции или возвращение в G7?» выразила племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль.

«Скрипаль говорит, что у него трахеостома в горле. Но человек с трахеостомой говорит с хрипотцой. А он говорит нормально, с обычными изменениями, свойственными для его возраста. Когда показывали Викторию с этой трубкой в горле, все кто видел, говорили, что не так ее ставят, что это фальшивка. Борис Джонсон сам не знает, что теперь делать со Скрипалями. Он сам загнал себя в такой тупик. Сейчас весь диалог с Россией строится вокруг того, что «мы виноваты, но признать это не можем», - сказала она.

Ранее Виктория Скрипаль на пресс-конференции НСН рассказала подробности последнего разговора с Сергеем Скрипалем.

