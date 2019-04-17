17.04.2019 состоялась пресс-конференция, посвященная законопроекту о запрете рекламы детских смесей
17.04.2019 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоялась пресс-конференция на тему: «Пейте дети молоко. Законодатели взялись за грудное вскармливание»
Группа законодателей из Совета Федерации внесла на рассмотрение Госдумы РФ законопроект о запрете рекламы детских смесей для питания в качестве полноценных заменителей грудного молока. Документ затронет только те детские молочные смеси, которые предназначены для детей в возрасте до 12 месяцев. Под запрет подпадёт также реклама в магазинах и в супермаркетах, в том числе с использованием скидок, бонусов и распродаж. Авторы инициативы ссылаются на исследования, которые подтверждают, что естественное вскармливание младенцев материнским молоком остается лучшим видом питания. Кроме того, по их словам инициативу уже поддержали в Роспотребнадзоре, Общественной палате РФ и в ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии».
В ходе пресс-конференции, её участники рассказали, когда будет запрещена реклама детских молочных смесей, и объяснили разницу между грудным вскармливанием и вскармливанием на смесях.
Участники пресс-конференции:
- Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский;
- Член комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко;
- Заведующая лабораторией возрастной нутрициологии ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии", д.м.н. Екатерина Пырьева;
- Ведущий научный сотрудник ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии", д.м.н. Мария Гмошинская;
- Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец;
Пресс-конференция состоялась в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 11:00
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