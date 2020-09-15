В АРБ спрогнозировали ужесточение правил выдачи кредитных карт
Российские банки в августе выдали россиянам 679 тысяч кредитных карт, что на 6% больше июльского показателя, говорится в исследовании Объединенного кредитного бюро. Но в предыдущие месяцы темпы роста были двузначными и уверенно ускорялись.
Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян заявил на пресс-конференции НСН, что банки будут более тщательно проверять заемщиков.
«Количество карт будет сокращаться, ибо есть другие инструменты. К тому же лимиты стали сокращать, чтобы люди с эту западню не попадали. В общем, тенденция ужесточения планки есть. В отношении тех, кто готов взять в любом случае кредит, их спектр расширяется из-за снижения уровня жизни. Банки готовы давать кредиты, но только тем, кто более взвешенно и относится к их возврату, к своим обязательствам», - отметил Тосунян.
Ранее руководитель проекта ОНФ «За права заёмщиков» Евгения Лазарева на пресс-конференции НСН призвала обращаться за помощью в случае применения процедуры физического банкротства только к профессионалам.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru