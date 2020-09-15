В АРБ спрогнозировали ужесточение правил выдачи кредитных карт

Российские банки в августе выдали россиянам 679 тысяч кредитных карт, что на 6% больше июльского показателя, говорится в исследовании Объединенного кредитного бюро. Но в предыдущие месяцы темпы роста были двузначными и уверенно ускорялись.

Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян заявил на пресс-конференции НСН, что банки будут более тщательно проверять заемщиков.