9.07.2019 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Народ против ведьм: Инквизиция возвращается?»



19 июня 2019 года группой лиц был совершён поджёг рабочих бытовок на территории строительства «Храма Силы» Алёны Полынь – главы «Империи Сильнейших ведьм. А накануне, как заявляет сама Полынь, местные жители села Журавна угрожали ей лично. Ведьмы уверены в том, что поджёг и угрозы случились на фоне религиозной нетерпимости, и считают, что нарушаются их конституционные права.



В ходе пресс-конференции ее участники расскажут о якобы существующей в России дискриминации ведьм и колдунов по религиозному признаку и нарушениях их конституционных прав.



Участники пресс-конференции:

Ведьма, глава «Империи сильнейших ведьм», Алёна Полынь;

Председатель Московского филиала коллегии адвокатов "Бороков и партнеры", адвокат города Москвы Александр Феликсович Аброков;

Представитель пресс-службы Алёны Полынь, Любовь Головченко ;

; Ученица Алёны Полынь Елена Невзорова.



Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 12:00



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