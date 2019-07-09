Народ против ведьм: Инквизиция возвращается?
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Начало конференции
12:00
9 июля 2019
Адрес проведения
Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2
аккредитация журналистов8 (495) 925 04 49 8 (916) 107 77 34 8 (915) 023 10 49
9.07.2019 состоится пресс-конференция, посвящённая теме дискриминации ведьм и колдунов в России
9.07.2019 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Народ против ведьм: Инквизиция возвращается?»
19 июня 2019 года группой лиц был совершён поджёг рабочих бытовок на территории строительства «Храма Силы» Алёны Полынь – главы «Империи Сильнейших ведьм. А накануне, как заявляет сама Полынь, местные жители села Журавна угрожали ей лично. Ведьмы уверены в том, что поджёг и угрозы случились на фоне религиозной нетерпимости, и считают, что нарушаются их конституционные права.
В ходе пресс-конференции ее участники расскажут о якобы существующей в России дискриминации ведьм и колдунов по религиозному признаку и нарушениях их конституционных прав.
Участники пресс-конференции:
- Ведьма, глава «Империи сильнейших ведьм», Алёна Полынь;
- Председатель Московского филиала коллегии адвокатов "Бороков и партнеры", адвокат города Москвы Александр Феликсович Аброков;
- Представитель пресс-службы Алёны Полынь, Любовь Головченко;
- Ученица Алёны Полынь Елена Невзорова.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 12:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (495) 925 04 49
8 (916) 107 77 34
8 (915) 023 10 49
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