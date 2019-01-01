А был ли поджог? Адвокат ведьмы обвинил чиновников в предвзятости

Некоторые должностные лица замалчивают обстоятельства происшествия вокруг строительства так называемого «Храма Силы», которое ведётся в Московской области на земле, принадлежащей ведьме Алёне Полынь. Об этом на пресс-конференции НСН заявил председатель Московского филиала коллегии адвокатов «Бороков и партнеры», адвокат Александр Аброков. По его словам, чиновники отказываются признать сам факт поджога строительных бытовок.

«Уголовное дело по факту поджога до сих пор не возбуждено, поскольку точная причина возгорания до сих пор не установлена и пожарная служба не составляет акт. Факты не анализируются должным образом, не ведётся полноценная проверка. Происходит полное отрицание произошедшего. Так, на приёме у одного из чиновников он вообще заявил, что никаких строительных вагончиков не было, и они не горели. Когда мы показали фотографии пепелища, он извинился и сказал, что, видимо, обладает не полной информацией и пообещал во всём разобраться. Однако воз и ныне там. Среди прочего, мы будем обращаться к руководству Русской православной церкви, чтобы была дана объективная оценка ситуации», - заявил адвокат.

По версии главы «Империи Сильнейших ведьм» Алёны Полынь поджог строительных бытовок произошёл в ночь на 20 июня. Перед этим в её адрес поступали угрозы, а на место строительства приезжали православные активисты по благословению священника местной церкви.

Ранее на пресс-конференции НСН Полынь сравнила эти события с инквизицией. Ведьма заявила, что будет настаивать на приравнивании инквизицию к геноциду.

