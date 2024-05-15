Направления и цены: Где будут отдыхать российские туристы этим летом?

31.05.2024 в 15:30 на площадке Omega Rooftop (Цветной бульвар, дом 15 строение 1, этаж 7) при информационной поддержке «Национальной Службы Новостей» пройдет пресс-брифинг Ассоциации туроператоров (АТОР), посвященный прогнозам на летний сезон 2024 года во внутреннем, въездном и выездном туризме.

В ходе пресс-брифинга прогнозные цифры и тренды спроса на туры по России представит вице-президент АТОР по внутреннему туризму, генеральный директор туроператора «Дельфин», Сергей Ромашкин;

Данными и прогнозами по въездному туризму в России летом 2024 года поделится вице-президент АТОР по въездному туризму, глава туроператора «Интурист», Александр Мусихин;

Артур Мурадян, вице-президент АТОР по международному туризму , представит прогнозные данные о турпотоке в зарубежные страны и ТОПе предпочтений россиян этим летом в выездном сегменте.

, представит прогнозные данные о турпотоке в зарубежные страны и ТОПе предпочтений россиян этим летом в выездном сегменте. Модератором пресс-брифинга выступит - Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе

Журналистам на пресс-брифинге, кроме презентаций, будут представлены закрытые ссылки АТОР с презентациями спикеров и полными данными о летнем сезоне для приоритетной публикации. После окончания пресс-брифинга состоится гала-ужин и торжественная церемония награждения победителей Национальной премии медиа и PR в сфере туризма.

Пресс-брифинг состоится на площадке Omega Rooftop (Цветной бульвар, дом 15 строение 1, этаж 7)

Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm

Ссылка на online-трансляцию будет высылаться по запросу СМИ.

Аккредитация журналистов осуществляется по телефону:

8 (916) 107 77 34

Или письмом на почту: otsurikov@nsn.fm

Сбор СМИ в 15:00

Начало пресс-брифинга в 15:30

Вход строго по аккредитации!

