Налог на вредность: введут ли в России акцизы на пельмени?

24.11.2020 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится ОНЛАЙН пресс-конференция на тему: «Налог на вредность: введут ли в России акцизы на сладкое и солёное?»

В России могут ввести акцизы на продукты, в которых на 100 грамм товара содержание сахара превышает 22,5 грамма, а соли – 2,5 грамма. С такой инициативой выступила Общественная палата, Российский союз налогоплательщиков и Институт развития правового общества, направив соответствующие письма главам Минфина, Минпромторга и Минздрава. Законодатели пока не готовы поддержать эту инициативу и считают вопрос дискуссионным, опасаясь, что такие акцизы слишком сильно повлияют на цены на продукты. Предполагается, что под такие акцизы попадут такие продукты как пельмени, многие консервы, сладкая газировка и даже некоторые пакетированные соки.

В ходе пресс-конференции, авторы инициативы подробнее расскажут о своём предложении и обсудят с законодателями возможности по его реализации.

Участники пресс-конференции:

Член комитета Государственной Думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов;

Первый зампред комиссии по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив ОП РФ, председатель исполнительного комитета организации «Российский союз налогоплательщиков» Артем Кирьянов;

Директор Института развития правового общества Дарья Гладыш.

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)

