В ГД не хотят вводить акцизы на продукты с избыточным сахаром и солью

Замечательно, что Общественная палата обратила внимание на проблему продуктов с повышенным содержанием сахара и соли, но речи о введении акцизов на такие товары не идет. Об этом на пресс-конференции НСН заявил член комитета Государственной Думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов.

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«Никаких акцизов фракция "Единая Россия" не поддерживает, потому что это серьезная мера. И не использованы все инструменты, не заработала система «Светофор». Если тортик, бургер, чипсы подорожает, то будут люди все равно их будут брать. Если мы добьемся, чтобы эти продукты маркировались соответствующим образом, тогда производители включат голову и поймут, что люди не покупают их товары, значит, что нужно что-то менять. Продукты в итоге пропадают, гниют, а смешиваясь с бытовым мусором, возникают взрывы на полигонах ТБО», - отметил парламентарий.

Ранее Артем Кирьянов на пресс-конференции НСН разъяснил, куда направят вырученные средства.

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ФОТО: РИА Новости
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