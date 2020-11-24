В ГД не хотят вводить акцизы на продукты с избыточным сахаром и солью

«Никаких акцизов фракция "Единая Россия" не поддерживает, потому что это серьезная мера. И не использованы все инструменты, не заработала система «Светофор». Если тортик, бургер, чипсы подорожает, то будут люди все равно их будут брать. Если мы добьемся, чтобы эти продукты маркировались соответствующим образом, тогда производители включат голову и поймут, что люди не покупают их товары, значит, что нужно что-то менять. Продукты в итоге пропадают, гниют, а смешиваясь с бытовым мусором, возникают взрывы на полигонах ТБО», - отметил парламентарий.

Ранее Артем Кирьянов на пресс-конференции НСН разъяснил, куда направят вырученные средства.

