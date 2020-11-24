В Госдуме предложили включить в коммуналку дворовых тренеров

«В России настроили спортивных площадок, а людей и детей на них нет. Мы сейчас активно развиваем дворовый спорт, но ни одна мама не выпустит ребенка во двор, если там мне будет взрослого. Поэтому предлагаю внести в платежку хоть три копейки, эти деньги пойдут на оплату массовика-затейника. Утром он будет заниматься с бабушками ходьбой и зарядкой, а потом и ребятишки буду заниматься спортом: волейбол, баскетбол, лапта. Надо возвращать спорт во дворы», - предложил Сергей Вострецов.

Ранее парламентарий заявил, что фракция «Единой России» в Госдуме не поддержит введение акцизов на продукты с повышенным содержанием сахар и соли. Для начала нужно действовать другими методами с пристрастием россиян к нездоровой еде.



