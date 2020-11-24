В Госдуме предложили включить в коммуналку дворовых тренеров
Ввести в платежные документы ЖКХ строку на оплату работы дворового тренера предложил на пресс-конференции НСН депутат Госдумы Сергей Вострецов. По его мнению, проблеме дворового спорта, как основе здорового образа жизни, нужно уделить особое внимание.
«В России настроили спортивных площадок, а людей и детей на них нет. Мы сейчас активно развиваем дворовый спорт, но ни одна мама не выпустит ребенка во двор, если там мне будет взрослого. Поэтому предлагаю внести в платежку хоть три копейки, эти деньги пойдут на оплату массовика-затейника. Утром он будет заниматься с бабушками ходьбой и зарядкой, а потом и ребятишки буду заниматься спортом: волейбол, баскетбол, лапта. Надо возвращать спорт во дворы», - предложил Сергей Вострецов.
Ранее парламентарий заявил, что фракция «Единой России» в Госдуме не поддержит введение акцизов на продукты с повышенным содержанием сахар и соли. Для начала нужно действовать другими методами с пристрастием россиян к нездоровой еде.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru