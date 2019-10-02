2.10.2019 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Маленькая страна – большие проблемы: Илья Резник и сеть детских садов делят бренд»

В отношении создателей сети детских садов «Маленькая страна» Алины и Олега Будивских было возбуждено уголовное дело по части первой статьи 180 УК РФ, по подозрению в незаконном использовании товарного знака «Маленькая страна», правообладателем которого является АНО «Музыкальный театр Ильи Резника». И хотя, в настоящий момент на официальном сайте сети детских садов название изменено на «Детскую страну», предпринимателям грозит наказание вплоть до двух лет лишения свободы. Они утверждают, что происходящее – рейдерский захват. Ранее, по словам Алины Будивской, в их адрес уже поступали претензии о выплате более 180 миллионов рублей суммарно в качестве компенсаций Илье Резнику. По итогам уже семи дел, рассмотренных в суде, ему было отказано.

В ходе пресс-конференции, её участники расскажут о том, какая участь ждёт «Маленькую страну», а также ответят на вопросы журналистов.



Участники пресс-конференции:

Основатели сети детских садов «Маленькая Страна» Олег и Алина Будивские;

и Адвокат Олега Будивского Дмитрий Зацаринский;

Адвокат Алины Будивской Светлана Селезнева;

Приглашены:

Адвокат Ильи Резника Юрий Романов.



Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2

Начало пресс-конференции в 14:00



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