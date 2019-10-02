Сеть детских садов ответила Резнику на обвинения в воровстве «Маленькой страны»

В отношении создателей сети детских садов «Маленькая страна» Алины и Олега Будивских было возбуждено уголовное дело по части первой статьи 180 УК РФ, по подозрению в незаконном использовании товарного знака «Маленькая страна», правообладателем которого является АНО «Музыкальный театр Ильи Резника». И хотя, в настоящий момент на официальном сайте сети детских садов название изменено на «Детскую страну», предпринимателям грозит наказание вплоть до двух лет лишения свободы. Они утверждают, что происходящее – рейдерский захват. Ранее, по словам Алины Будивской, в их адрес уже поступали претензии о выплате более 180 миллионов рублей суммарно в качестве компенсаций Илье Резнику. По итогам уже семи дел, рассмотренных в суде, ему было отказано.

Основатель сети детских садов «Маленькая Страна» Олег Будивский в беседе с НСН сообщил, что сеть детских садов не нарушала законодательства.

«Мы уверены, что мы не нарушали действующего законодательства и мы в своей деятельности ни разу не использовали товарный знак в том виде, в котором он зарегистрирован у Ильи Резника», - заявил он.

Ранее НСН писала о том, что известный поэт Илья Резник потребовал от сети детских садов «Маленькая страна» 70 миллионов рублей за использование его бренда. Уточнялось, что он подал заявление в Следственный комитет.



