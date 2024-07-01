02.07.2024 в 13.00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Кадровый голод: Где искать квалифицированные кадры в России»

Кадровый голод начинает быстро расти в разных отраслях. В первой половине 2024 года дефицит кадров в российских компаниях достиг исторического максимума, однако, намерения заполнить вакансии на вторую половину 2024 года находятся на высоком уровне, пишут СМИ.

Согласно данным аналитиков, весной этого года нехватка работников в IT-отрасли России достигла 45 процентов от общего числа занятых. Одновременно спрос работодателей на квалифицированных специалистов в IT сфере вырос почти вдвое.

В МВД тоже усугубилась ситуация с дефицитом кадров и на сегодняшний день недокомплект личного состава достигает 152 тысяч человек, означая что один сотрудник работает за четверых. Также, специалисты сообщили что нехватка медицинских работников составляет 63 тысячи человек. Эксперты утверждают, что данная ситуация требует срочного внимания и принятия мер со стороны государства и бизнеса для поиска решений и устранения проблемы дефицита кадров в России.

В ходе пресс-конференции будут обсуждаться следующие вопросы:

Почему в России кадровый голод?

Каковы прогнозы для рынка труда на ближайшее будущее?

Сколько кадров не хватает России?

В каких отраслях России больше всего дефицит квалифицированных сотрудников?

Как планируют решить проблему дефицита кадров?

Участники пресс-конференции:

HR-эксперт Ильгиз Валинуров;

Вице-президент клуба молодых предпринимателей Росмолодёжь, член экспертного совета Государственной Думы по молодёжной политики и Ассоциации карьерных консультантов России Гарри Мурадян.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 13:00

Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 5945437

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



