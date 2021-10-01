5.10.2021 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Ипотечная лихорадка: грядет обвал или случится рост?»

Ипотечный рынок в России сильно трансформируется и лихорадит. Объем ипотечной задолженности в стране превысил 10,7 трлн рублей. Средний ежемесячный платеж по ипотеке за год вырос почти на 13%. Счетная палата предупредила ЦБ о возможном обрушении рынка ипотеки и призвала следить за ним. Тем временем, по сообщениям Росреестра, спрос на ипотеку в Москве в конце лета 2021-го упал на 22%. В то же время политики предлагают распространить семейную ипотеку на вторичное жилье в городах, где практически нет новостроек.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Какова ситуация на рынке недвижимости в новостройках и на вторичке?

Как сильно изменились цены и каков прогноз на осень/зиму?

Действительно ли люди стали чаще брать ипотеку?

Насколько эффективно сегодня используются в России льготные ипотечные программы?

Планируются ли изменения в сфере льготных ипотечных программ?

Как ипотека влияет на демографию населения?

Участники пресс-конференции:

Вице-президент Российской Гильдии риелторов Константин Апрелев ;

; Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян;

﻿Эксперт проекта «За права заемщиков» Общероссийского народного фронта Александра Пожарская.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 14:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (916) 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

