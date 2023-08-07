09.08.2023 в 16:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Хагги Вагги, Barbie и Poppy Playtime под запретом. Как детские игрушки влияют на психику ребенка?»

В России планируют ввести процедуру социальной и психологической оценки детских игрушек, в рамках которой их также планируется проверять на духовность и нравственность. Готовится законопроект, заявила первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая. А пока прокуратура Татарстана проверяет на пропаганду ЛГБТ популярную игрушку-антистресс поп-ит, раскрашенную в шестицветную радугу.

Напомним, что в 2002 году министерство образования России собиралось запретить к продаже куклу Барби. По мнению экспертов, Барби оказывает вредное воздействие на психику девочек, побуждая их к потребительству и влечению к противоположному полу.

Участники пресс-конференции:

Буцкая Татьяна Викторовна - Первый заместитель председателя комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей;

- Первый заместитель председателя комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей; Саратцева Елена Александровна - Заместитель руководителя Автономной некоммерческой организации «Российская система качества»;

- Заместитель руководителя Автономной некоммерческой организации «Российская система качества»; Рубцова Ольга Витальевна – Руководитель Центра междисциплинарных исследований современного детства МГППУ;

– Руководитель Центра междисциплинарных исследований современного детства МГППУ; Рыбальченко Сергей Игоревич - Председатель Комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей. Генеральный директор АНО «Институт научно-общественной экспертизы».

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Сколько сегодня на рынке «опасных» для детской психики игрушек?

Почему Barbie стало ассоциироваться с ЛГБТ?

Как детские игрушки влияют на детскую психику?

Что будет подразумеваться под ГОСТом на детские игрушки?

Что можно сказать о ребенке по его предпочтениям в игрушках?

Запретят ли Barbie в России?

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 16:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8





