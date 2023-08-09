Куклу «Барби» обвинили в выборе девушками карьеры вместо материнства
9 августа 202316:43
Кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и методики дошкольного образования Факультета дошкольной педагогики и психологии МПГУ Татьяна Семенова заявила в пресс-центре НСН, что дети 1990-х годов, игравшие в детстве с куклой «Барби», сегодня столкнулись с неверно расставленными жизненными приоритетами, и выбирают карьеру вместо семьи.
«Если мы считаем куклу «Барби» независимой, красивой, свободной женщины, которая не обременяет себя материнством, это формирует сознание. Интересно, что «Барби» стала доступна детям в 1990-е годы. Девочкам, которые воспитаны на играх с этой куклой, сегодня плюс-минус 30 лет. Теперь у них несколько другие идеалы – в приоритете не семья, а карьера, и может быть то, что заложено было в детстве, проявляется сегодня» - сказала она.
Ранее замглавы Роскачества Елена Саратцева в пресс-центре НСН заявила, что большинство проверенных игрушек не соответствуют требуемому качеству, и могут нанести детям вред.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru