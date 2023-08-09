Роскачество: 67% изученных в 2023 году детских игрушек не имели сертификации
9 августа 202316:30
Заместитель руководителя Автономной некоммерческой организации «Российская система качества» Елена Саратцева в пресс-центре НСН рассказала, что большинство проверенных специалистами детских игрушек не соответствуют требуемому качеству.
«Мы взяли товары в разных сегментах - там, где мы обычно их берем нашим детям. Это маркетплейсы, рынки, подземные переходы, лотки на улице, конечно же, специализированные магазины и супермаркеты. Так вот 67% исследованных товаров, отобранных в разных точках, не имели документов об оценке соответствия, или маркировки, которая бы доводила до потребителя информацию о том, что же он, собственно, держит в руке. По итогам запросов Роскачества, мы получили ответы, что данный товар не является игрушкой, а следовательно, не предназначен для использования детьми. Простите: мягко набивные штуки, назовем их так, которые являются промо игры, имеющей маркировку «14+» - они вообще для кого продаются?», - сказала Саратцева.
Она отметила, что 9 из 10 игрушек оказались непригодны для игры из-за их токсичности.
«Понятно, что это все для детей. В итоге 50% игрушек не соответствовали техническому регламенту даже по внешнему виду, а 89% имели скрытые дефекты в виде фенола и токсичности в водной среде – то есть играть ими нельзя», - подытожила она.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Bloomberg: российский рубль оказался в тройке валют с худшими показателями
- Жертвой нападения акулы в Нью-Йорке оказалась пожилая украинка
- В России ввели почетное звание «Заслуженный работник ОПК РФ»
- Зеленский провел заседание ставки в специальном формате
- Генерал Марченков: Суровикин решил покинуть Херсон ради спасения гражданских
- Воробьев: в Сергиевом Посаде за медпомощью обратились 52 человека
- Следователи исключили версию с атакой беспилотника на завод в Сергиевом Посаде
- Шойгу назвал Польшу и Финляндию угрозами военной безопасности России
- Шойгу заявил о планах Польши оккупировать Западную Украину
- Увеличилось число жертв схода оползня на курорте Шови в Грузии
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru