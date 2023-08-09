Роскачество: 67% изученных в 2023 году детских игрушек не имели сертификации

Заместитель руководителя Автономной некоммерческой организации «Российская система качества» Елена Саратцева в пресс-центре НСН рассказала, что большинство проверенных специалистами детских игрушек не соответствуют требуемому качеству.

«Мы взяли товары в разных сегментах - там, где мы обычно их берем нашим детям. Это маркетплейсы, рынки, подземные переходы, лотки на улице, конечно же, специализированные магазины и супермаркеты. Так вот 67% исследованных товаров, отобранных в разных точках, не имели документов об оценке соответствия, или маркировки, которая бы доводила до потребителя информацию о том, что же он, собственно, держит в руке. По итогам запросов Роскачества, мы получили ответы, что данный товар не является игрушкой, а следовательно, не предназначен для использования детьми. Простите: мягко набивные штуки, назовем их так, которые являются промо игры, имеющей маркировку «14+» - они вообще для кого продаются?», - сказала Саратцева.

Она отметила, что 9 из 10 игрушек оказались непригодны для игры из-за их токсичности.

«Понятно, что это все для детей. В итоге 50% игрушек не соответствовали техническому регламенту даже по внешнему виду, а 89% имели скрытые дефекты в виде фенола и токсичности в водной среде – то есть играть ими нельзя», - подытожила она.

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ФОТО: НСН
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