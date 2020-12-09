11.12.2020 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция режиссера Максим Демченко, обвиненного в харассменте, на тему: «Десятки лет молчания или харассмент по-русски»

Харви Вайнштейн, Пласидо Доминго, Стивен Сигал, Кевин Спейси и многие другие известные люди в одночасье были обвинены в сексуальных домогательствах, а понятие «харассмент» - стал новым мировым трендом! Вслед за западом харассмент добрался и до России. Спустя десятки лет стали появляться серьезные обвинения в отношении известных режиссеров, политиков, актеров и журналистов. Так, к примеру, актриса Фатима Абаскулиева обвинила режиссёра Марка Розовского в изнасиловании, а журналист Александр Скрыльников заявил о домогательствах со стороны известного ведущего Павла Лобкова и таких историй становится все больше. На днях разгорелся новый скандал вокруг режиссёра Максима Демченко, которого обвинила в домогательствах певица Алиса Вокс. Впервые, в пресс-центре НСН, известные режиссер – Максим Демченко готов дать ответ на все предъявленные ему обвинения.

Участники пресс-конференция:

Режиссер Максим Демченко;

Актриса, снявшаяся в сериале режиссера максима Демченко «ОБЖ»;

Адвокат Максима Демченко Дмитрий Петров

ВНИМАНИЕ! Коллеги, журналисты! Пресс-конференция проводится в режиме Online и будет транслироваться в прямом эфире 11.12.2020 в 15:00

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)

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