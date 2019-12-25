Зять Ельцина признался, что тот просил у Путина перед уходом

Первый президент Российской Федерации Борис Ельцин, покидая досрочно свой пост в конце 1999 года, высказал своему преемнику Владимиру Путину только одну просьбу - беречь страну. Это утверждает зять Ельцина Валентин Юмашев, который в тот момент официально занимал должность советника своего тестя.

Юмашев назвал «полной ерундой» досужие разговоры о том, что Путин и Ельцин заключили некий пакт относительно кадровых назначений, перестановок, либо безопасности семьи. По словам Юмашева, Борис Николаевич прекрасно осознавал, что подобного рода договорённости практически никогда не соблюдаются после прихода к власти новой фигуры, передает «ФедералПресс».

Видеоинтервью с Юмашевым опубликовала британская корпорации «Би-би-си». Ранее на сайте медиахолдинга был опубликован текст интервью с зятем Ельцина, в котором, правда, не было обнародовано каких-то новых принципиальных откровений, помимо рассказа об участии Анатолия Чубайса и Алексея Кудрина в приходе к власти Владимира Путина, отмечает Ura.ru.

По мнению ряда политтехнологов, Валентин Юмашев активизировался в последнее время, чтобы сохранить свои позиции и позиции своих соратников во время трансфера власти, который может произойти в 2024 году, когда заканчивается срок полномочий Владимира Путина.

