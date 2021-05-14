Звезда телесериала «Зачарованные» назвала Байдена убийцей

Американская актриса, режиссер и певица Роуз Макгоуэн назвала президента США Джо Байдена убийцей, отметив, что в ее стране нет демократии, сообщает RT.

«Не делайте вид, будто вы не наемный убийца, орудующий в мировых масштабах», - говорится в видеообращении актрисы.

По ее словам, президенты США Барак Обама и Джо Байден устроили на Ближнем Востоке больше бомбардировок с беспилотников, чем любая другая страна.

Макгоуэн сравнила действия Байдена с «киллером» и назвала его «массовым убийцей», напомнив, что уже на третьей неделе его президентства была обстреляна Сирия.

Роуз Макгоуэн запомнилась зрителям ролью Пейдж Мэтьюс в американском телесериале «Зачарованные».

