Звезда телесериала «Зачарованные» назвала Байдена убийцей
Американская актриса, режиссер и певица Роуз Макгоуэн назвала президента США Джо Байдена убийцей, отметив, что в ее стране нет демократии, сообщает RT.
«Не делайте вид, будто вы не наемный убийца, орудующий в мировых масштабах», - говорится в видеообращении актрисы.
По ее словам, президенты США Барак Обама и Джо Байден устроили на Ближнем Востоке больше бомбардировок с беспилотников, чем любая другая страна.
Макгоуэн сравнила действия Байдена с «киллером» и назвала его «массовым убийцей», напомнив, что уже на третьей неделе его президентства была обстреляна Сирия.
Роуз Макгоуэн запомнилась зрителям ролью Пейдж Мэтьюс в американском телесериале «Зачарованные».
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