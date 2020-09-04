Зюганова поймали на оговорке про сжигание «сволочи» в печах
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов оговорился, говоря об отваге русского народа. Политик рассказывал, что мы «трижды прикрывали хвалёную Европу»: от ордынского нашествия, в войне с Наполеоном и нацистами Третьего рейха. Напоминая о зверствах гитлеровцев, Зюганов неожиданно уподобил пострадавшие народы «сволочи», пишет Ura.ru.
«Гитлер построил концлагеря и сжигал в печах всех подряд: и русских, и евреев, и поляков, и всю остальную сволочь», - цитирует издание лидера коммунистов.
То, что Зюганов действительно произнёс эти слова, подтверждает видео в «Твиттере» юриста Ильи Ремесло.
В расшифровке речи на официальном сайте КПРФ этих слов нет, её убрали и из видеозаписи, опубликованной на канале партии в YouTube.
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