Зюганов обвинил правительство в невыполнении Послания Путина

Глава КПРФ Геннадий Зюганов считает, что правительство провалило исполнение Послания президента Федеральному собранию. Он заявил, что высока вероятность перерастания экономического кризиса в политический. Об этом лидер КПРФ рассказал в интервью «Комсомольской правде».

«Если следующий год будем так же проваливать, приседать. Бедность растет, экономика буксует, а показатели Послания президента не выполняются» — сказал лидер КПРФ.

Ранее первый замруководителя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов ответил на заявление Зюганова о досрочных выборах президента России. Емельянов считает, что глава КПРФ решил начать предвыборную кампанию и пытается представить положение дел в стране в невыгодном свете ради дополнительных политических очков у избирателей. Представитель «Справедливой России» заявил, что Зюганов не входит в число людей, которые решают, будут ли досрочные выборы.

