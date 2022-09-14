Зюганов не обращался к Путину по вопросу назначения Кадырова главой Минобороны
В КПРФ опровергли наличие письма лидера партии Геннадия Зюганова к президенту Владимиру Путину в котором он выступает против назначения главы Чечни Рамзана Кадырова министром обороны.
Информация об обращении Зюганова к Путину появилась в газете «Новые Известия». В КПРФ назвали сообщение провокационным.
«Для изготовления данного текста якобы за авторством Зюганова использован фальшивый бланк ЦК КПРФ. В материале газеты представлено изображение сфальсифицированной подписи Г.А. Зюганова», - говорится в сообщении КПРФ.
Указывается, что адрес электронной почты, с которого редакция газеты получила подложное обращение Зюганова, не имеет никакого отношения к подразделениям партии. В КПРФ отметили, что намерены обратиться в Следственный комитет с целью расследования действий фальсификаторов и привлечения провокаторов к ответственности.
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