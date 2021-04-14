Зюганов назвал байками слова Жириновского о смене руководства КПРФ

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что в последнее время не встречался с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским и не обсуждал с ним возможную смену руководства КПРФ, сообщает ТАСС.

Зюганов отметил, что «всякие байки Жириновского» не следует воспринимать всерьёз, так как «его высказывания не имеют ничего общего с порядком избрания руководства партии».

«Жириновские могут всякие сплетни распускать, но это ничего общего не имеет ни с нашей позицией, ни с нашей работой, ни с реальными порядками, которые существуют в нашей партии», - подчеркнул лидер КПРФ.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что новым главой КПРФ станет заместитель председателя ЦК партии Юрий Афонин, сообщает Ura.ru. По его словам, Зюганов «возьмет самоотвод».

