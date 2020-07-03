Зюганов на портках показал богатство русского языка

Российские чиновники должны будут усвоить правила и нормы русского литературного языка. Как пишет газета «Известия», Минтруд по поручению президента России Владимира Путина разрабатывает законопроект, по которому знание русского языка будет учитываться при отборе чиновников на должность.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в эфире НСН поддержал нововведение.

«У нас удивительно богатый, красивый, яркий, сочный, образный язык. Я три года в Германии служил, у них там только брюки – die Hose. А у нас и брюки, и штаны, и портки – в общем, у нас очень много красивых и ярких определений. Поэтому я считаю, любой человек, который живет в России, должен с удовольствием изучать богатый, могучий, прекрасный русский язык. Если ты общественный деятель, руководитель, ты много говоришь с людьми. И всегда будет украшать точная, образная речь. Надо учиться этому и радоваться. А есть чиновники, которые писать толком не умеют», - посетовал Зюганов.