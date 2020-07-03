Зюганов на портках показал богатство русского языка

Лидер КПРФ в эфире НСН поддержал необходимость обязать чиновников учить правила и нормы русского литературного языка..



Российские чиновники должны будут усвоить правила и нормы русского литературного языка. Как пишет газета «Известия», Минтруд по поручению президента России Владимира Путина разрабатывает законопроект, по которому знание русского языка будет учитываться при отборе чиновников на должность.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в эфире НСН поддержал нововведение.

«У нас удивительно богатый, красивый, яркий, сочный, образный язык. Я три года в Германии служил, у них там только брюки – die Hose. А у нас и брюки, и штаны, и портки – в общем, у нас очень много красивых и ярких определений. Поэтому я считаю, любой человек, который живет в России, должен с удовольствием изучать богатый, могучий, прекрасный русский язык. Если ты общественный деятель, руководитель, ты много говоришь с людьми. И всегда будет украшать точная, образная речь. Надо учиться этому и радоваться. А есть чиновники, которые писать толком не умеют», - посетовал Зюганов.

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По его словам, русский язык должны хорошо знать и чиновники в национальных республиках. «Русский язык – язык межнационального общения. Живешь в стране – обязан изучать. Многие в республиках прекрасно говорят по-русски», - отметил лидер коммунистов.

Он считает, что на грамотности россиян негативно сказывает система ЕГЭ. «Нам навязали систему ЕГЭ. Она придумана американцами еще в начале прошлого века. Как форма проверки знаний она вполне допустима. Но когда подменяется системное изучение предмета, натаскивают как собачек на ответ «да-нет», это полное безобразие. Люди перестают уметь читать нормально, мыслить логично», - сказал собеседник НСН.

Отметим, что Минтруд намерен внести законопроект о русском языке в Госдуму до 15 сентября.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:МинтрудЧиновникиРусский ЯзыкГеннадий Зюганов
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