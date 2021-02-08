Зинченко оставил пост президента Российской академии образования
Юрий Зинченко покинул пост президента Российской академии образования. Об этом сообщается на сайте академии.
На сайте опубликовано обращение Зинченко к членам академии, в котором он благодарит коллег за доверие и возможность совместной работы. Он пожелал коллегам успехов в достижении главной задачи академии - вернуть «систему образования России в число мировых лидеров».
К сообщению прикреплено распоряжение правительства об освобождении Зинченко от занимаемой должности за подписью Михаила Мишустина.
Временно исполняющим обязанности президента, согласно другому распоряжению правительства, назначен ректор Томского госуниверситета Эдуард Галажинский.
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