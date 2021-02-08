Зинченко оставил пост президента Российской академии образования

Юрий Зинченко покинул пост президента Российской академии образования. Об этом сообщается на сайте академии.

На сайте опубликовано обращение Зинченко к членам академии, в котором он благодарит коллег за доверие и возможность совместной работы. Он пожелал коллегам успехов в достижении главной задачи академии - вернуть «систему образования России в число мировых лидеров».

К сообщению прикреплено распоряжение правительства об освобождении Зинченко от занимаемой должности за подписью Михаила Мишустина.

Временно исполняющим обязанности президента, согласно другому распоряжению правительства, назначен ректор Томского госуниверситета Эдуард Галажинский.

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ФОТО: https://pixabay.com/
ТЕГИ:Образование
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