Зинченко оставил пост президента Российской академии образования

Юрий Зинченко покинул пост президента Российской академии образования. Об этом сообщается на сайте академии.

На сайте опубликовано обращение Зинченко к членам академии, в котором он благодарит коллег за доверие и возможность совместной работы. Он пожелал коллегам успехов в достижении главной задачи академии - вернуть «систему образования России в число мировых лидеров».



К сообщению прикреплено распоряжение правительства об освобождении Зинченко от занимаемой должности за подписью Михаила Мишустина.



Временно исполняющим обязанности президента, согласно другому распоряжению правительства, назначен ректор Томского госуниверситета Эдуард Галажинский.

