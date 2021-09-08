Журналист Гордон предложил переименовать Украину в Россию-1

Журналист Дмитрий Гордон предложил продолжить обсуждение идеи о переименовании Украины, представив в качестве одного из вариантов название «Россия-1». Об этом телеведущий заявил в эфире телеканала «Украина 24».

Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович предлагал назвать страну Русь-Украиной, напоминает «Свободная пресса». Политик подчеркивал, что Украина — якобы и есть Русь. Позже Арестович признался, что его предложение было шуткой.

Гордон назвал хорошей идеей желание «потроллить» Россию.

«Но я пошел бы дальше. Назвать Украину тогда — Россия-1. Чтобы та Россия, которая та Россия, была Россией-2. Вот это был бы троллинг высшего порядка», — считает журналист.

Однако позже Гордон назвал свое заявление шуткой, пишет РИА ФАН.

