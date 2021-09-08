Журналист Гордон предложил переименовать Украину в Россию-1
Журналист Дмитрий Гордон предложил продолжить обсуждение идеи о переименовании Украины, представив в качестве одного из вариантов название «Россия-1». Об этом телеведущий заявил в эфире телеканала «Украина 24».
Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович предлагал назвать страну Русь-Украиной, напоминает «Свободная пресса». Политик подчеркивал, что Украина — якобы и есть Русь. Позже Арестович признался, что его предложение было шуткой.
Гордон назвал хорошей идеей желание «потроллить» Россию.
«Но я пошел бы дальше. Назвать Украину тогда — Россия-1. Чтобы та Россия, которая та Россия, была Россией-2. Вот это был бы троллинг высшего порядка», — считает журналист.
Однако позже Гордон назвал свое заявление шуткой, пишет РИА ФАН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,0 млн+17 425 / сут.
Умерли
189 тыс.+795 / сут.
Выздоровели
6,3 млн+17 243 / сут.
- Журналист Гордон предложил переименовать Украину в Россию-1
- В Омске задержали членов радикальной террористической группировки
- Назван самый грозный признак COVID-19
- СМИ: Четыре человека пострадали при взрыве в Ногинске
- Пушков уличил Украину в желании «высосать из НАТО деньги»
- Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Мексике
- На Украине допустили встречу Зеленского с Путиным в Крыму
- Взрыв прогремел в жилом доме в Ногинске
- На Кубани произошло ДТП с участием междугороднего автобуса
- Центр «Вектор»: Вариант коронавируса «дельта плюс» не получил распространения в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru