Жители Нью-Йорка организовали акцию в поддержку Палестины

В Нью-Йорке напротив постоянного представительства Израиля при ООН проходит акция протеста в поддержку Палестины. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным корреспондента агентства, демонстранты развернули флаги Палестины. Присутствующие на митинге призывают Израиль "прекратить оккупацию" анклава.

Корреспондент отмечает, что протестующие поддерживают "мирную атмосферу".

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Фото: pixabay.com
ТЕГИ:Акция ПротестаИзраильПалестинаНью-ЙоркСША
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