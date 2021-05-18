Жители Нью-Йорка организовали акцию в поддержку Палестины
В Нью-Йорке напротив постоянного представительства Израиля при ООН проходит акция протеста в поддержку Палестины. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным корреспондента агентства, демонстранты развернули флаги Палестины. Присутствующие на митинге призывают Израиль "прекратить оккупацию" анклава.
Small Free Palestine protest outside the Israeli Mission to the United Nations in New York #sabcnews pic.twitter.com/WAMMdUelVR— Sherwin Bryce-Pease (@sherwiebp) May 18, 2021
Корреспондент отмечает, что протестующие поддерживают "мирную атмосферу".
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