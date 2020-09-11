Жителей Новосибирской области призвали участвовать в выборах в Законодательное собрание
11 сентября, в первый день досрочного голосования на выборах в Законодательное собрание Новосибирской области и в органы местного самоуправления, на избирательном участке в лицее № 12 проголосовал первый заместитель председателя Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панфёров.
Первый вице-спикер регионального парламента подчеркнул, что три дня для голосования, которые отведены в этом году для выборов в регионе, помогут жителям области принять взвешенное и точное решение.
«На мой взгляд, это один из вариантов чуткого подхода к избирателю и выборам, - считает Андрей Панфёров. - И это тоже опыт, которым мы будем руководствоваться в дальнейшем».
«Каждый гражданин, который интересуется политикой, жизнью нашей области должен быть заинтересован в том, чтобы региональный парламент, райсоветы, городские советы, принимали взвешенные правильные решения. Ни в коем случае нельзя находиться в стороне от выборов, чтобы напрямую участвовать в жизни страны и решать необходимые задачи. Для этого нужно прийти на избирательный участок и отдать свой голос за кандидата. Я голосую за людей с большим политическим опытом, которые умеют принимать решения по серьезным вопросам, за кандидатов, которые знают законы, общаются с избирателями», - подчеркнул Андрей Панфёров.
Проголосовать жители области могут в течение трех дней - 11, 12 и 13 сентября. Всего в регионе открыты более двух тысяч избирательных участков. В Законодательное Собрание Новосибирской области будут избраны 76 депутатов.
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