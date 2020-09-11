Жителей Новосибирской области призвали участвовать в выборах в Законодательное собрание

11 сентября, в первый день досрочного голосования на выборах в Законодательное собрание Новосибирской области и в органы местного самоуправления, на избирательном участке в лицее № 12 проголосовал первый заместитель председателя Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панфёров.

Первый вице-спикер регионального парламента подчеркнул, что три дня для голосования, которые отведены в этом году для выборов в регионе, помогут жителям области принять взвешенное и точное решение.



«На мой взгляд, это один из вариантов чуткого подхода к избирателю и выборам, - считает Андрей Панфёров. - И это тоже опыт, которым мы будем руководствоваться в дальнейшем».