Жириновский заявил о грядущей смене лидера в КПРФ
14 апреля 202113:02
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предрек смену лидера КПРФ, передает РИА Новости.
По мнению Жириновского, новым главой партии станет заместитель председателя ЦК партии Юрий Афонин.
Как добавил бессменный лидер ЛДПР, нынешний лидер КПРФ возьмет самоотвод.
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14 апреля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru