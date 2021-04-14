Жириновский заявил о грядущей смене лидера в КПРФ

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предрек смену лидера КПРФ, передает РИА Новости.

По мнению Жириновского, новым главой партии станет заместитель председателя ЦК партии Юрий Афонин.

Как добавил бессменный лидер ЛДПР, нынешний лидер КПРФ возьмет самоотвод.


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Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
ТЕГИ:ЛДПРКПРФГеннадий ЗюгановВладимир Жириновский
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