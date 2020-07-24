Жириновский выдвинет Дегтярёва в президенты в 2030 году

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв будет выдвинут в президенты РФ от партии ЛДПР в 2023 году. Об этом сообщил лидер либерал-демократов Владимир Жириновский, сообщает Ura.ru.

Политик также назвал кандидатов в президенты от партии на других президентских выборах. В 2024 году баллотироваться на пост главы государства будет нынешний губернатор Смоленской области Алексей Островский, в 2036 году – заместитель главы Рособрнадзора Борис Чернышов, в 2042 году – депутат Госдумы Василий Власов.

Жириновский подчеркнул, что выступает за то, чтобы один человек занимал пост президента России только один раз.

Президент РФ Владимир Путин 20 июля назначил Михаила Дегтярёва на пост врио главы Хабаровского края вместо арестованного по подозрению в организации убийств Сергея Фургала. Хабаровск встретил Дегтярёва стихийными протестными митингами.

