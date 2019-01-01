Россия своих бросает? Жириновский ушел в знак протеста

В Госдуме сегодня было по-июньски жарко. Градус парламентской жизни был поднят Владимиром Жириновским. Лидер ЛДПР предпринял демарш, покинув зал пленарных заседании из-за отклонения законопроекта об упрощенном получении российского гражданства для иностранных граждан русского происхождения.

Внесенный в палату еще в 2016 году документ предполагал, в частности, упрощенный порядок получения гражданства для иностранного гражданина, если хотя бы один из его родителей имеет документальное подтверждение о русском происхождении. Коллеги по Госдуме возразили авторам законопроекта, что установление каких-либо преференций по национальному признаку не согласуется с Конституцией, согласно которой государство гарантирует равенство прав и свобод человека независимо от его национальной принадлежности. Такого патриарх российской политики, у которого, как известно, «мама – русская, а папа – юрист», стерпеть не смог.