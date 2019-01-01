Россия своих бросает? Жириновский ушел в знак протеста
Демарш лидера ЛДПР в Госдуме из-за отказа принять закон об упрощенном получении гражданства иностранцами русского происхождения.
В Госдуме сегодня было по-июньски жарко. Градус парламентской жизни был поднят Владимиром Жириновским. Лидер ЛДПР предпринял демарш, покинув зал пленарных заседании из-за отклонения законопроекта об упрощенном получении российского гражданства для иностранных граждан русского происхождения.
Внесенный в палату еще в 2016 году документ предполагал, в частности, упрощенный порядок получения гражданства для иностранного гражданина, если хотя бы один из его родителей имеет документальное подтверждение о русском происхождении. Коллеги по Госдуме возразили авторам законопроекта, что установление каких-либо преференций по национальному признаку не согласуется с Конституцией, согласно которой государство гарантирует равенство прав и свобод человека независимо от его национальной принадлежности. Такого патриарх российской политики, у которого, как известно, «мама – русская, а папа – юрист», стерпеть не смог.
«Это же чудовищно! У вас есть большинство, но вам будет стыдно. Возьмите стенограмму заседания сегодняшнего, 19 июня, и оставьте вашим потомкам, чтобы они знали, что бабушка или дедушка в далеком 19-м году в очередной раз отказали русским в ускорении принятия гражданства. Все государства дают - немцы, Израиль, Венгрия, поляки. Моментально дают гражданство без всяких ограничений, без экзаменов. Я в качестве протеста покидаю зал, мне противно с вами находится, когда вы не голосуете за закон в пользу большинства наших граждан. Они стоят в очереди, над ними издеваются. Позор парламенту, который отказывает в праве стать русскими миллионам наших граждан, проживающих за рубежом! Я покидаю такой зал!»
Демарш Владимира Жириновского вполне объясним хотя бы тем, что отклоненный сегодня законопроект внесли депутаты Ярослав Нилов, Алексей Диденко, Алексей Шерин, Сергей Иванов. Все они члены фракции ЛДПР, законодательные инициативы которой далеко не всегда находят поддержку парламентского большинства. Сам Владимир Вольфович неоднократно сетовал на это, и сейчас, возможно, чаша терпения бессменного лидера ЛДПР переполнилась. Но, с другой стороны, отклоненный проект закона предусматривал упрощенный порядок получения российского гражданства без непрерывного пятилетнего срока проживания в РФ по виду на жительство, без условия наличия источника дохода и владения русским языком. Его планировали распространить на иностранцев, у которых хотя бы один из родителей записан в документе о рождении как русский. А, может быть, Жириновский-то прав, и стоило этим законом подтвердить, что Россия своих не бросает?
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