Жириновский призвал распустить «Яблоко»
Лидер Либерально-демократической партии Владимир Жириновский заявил, что партию «Яблоко» из-за точки зрения на вопрос принадлежности Крыма, сообщает «Свободная Пресса».
Глава думской фракции заметил, что в УК РФ есть статья о призывах к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России. А партия «Яблоко» как раз не признаёт присоединение полуострова к России.
«За такую программу партию распустить нужно, а она в выборах участвует, депутаты у неё есть, и Минюст никак не реагирует на их заявления», — заявил Жириновский в своём телеграм-канале.
НСН напоминает, что ранее председатель федерального политкомитета «Яблока» Григорий Явлинский после президентских выборов 2018 года заявил, что не намерен больше в них участвовать. Он подчеркнул, что «все его возможности исчерпаны», а подготовкой нового кандидата в президенты от партии необходимо заниматься уже сейчас.
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