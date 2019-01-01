Жириновский предрёк исчезновение Украины

Владимир Жириновский считает, что со временем Украина потеряет государственность из-за потери населения. «От Украины ничего не останется: половина — в Европу, половина — к нам уедет», — заявил лидер ЛДПР РИА ФАН, комментируя предложение президента РФ Владимира Путина выдавать российские паспорта всем гражданам Украины.

Ранее российский лидер заявил, что выступает за совместное российско-украинское гражданство и подчеркнул, что считает россиян и украинцев единым народом. Как напомнил в связи с этим Жириновский, ЛДПР уже много лет настаивает на упрощении предоставления российского гражданства не только украинцам, но и вообще по всему миру, поскольку после развала СССР, миллионы русских оказались за пределами Родины.

При этом, Жириновский отметил, что даже до указа президента РФ об упрощенной выдаче паспортов жителям Донбасса, немало украинцев сумели получить российское гражданство. Теперь же этот процесс ускорится.

