Жириновский обвинил Ельцина и Кравчука в «самом страшном преступлении»

Подписание 8 декабря 1991 года Беловежских соглашений, ознаменовавших ликвидацию СССР, стало самым страшным событием в истории России по версии лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом политик написал в своем Telegram-канале к годовщине события.

По мнению главного либерал-демократа страны, для подписания этого соглашения в Беловежской пуще не было ни экономических, ни моральных оснований. Поставивших свои подписи Бориса Ельцина Леонида Кравчука, Станислава Шушкевича Жириновский назвал «кучкой граждан» без полномочий и «группой товарищей» той же политической ориентации, что Ленин и Троцкий.