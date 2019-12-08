Жириновский обвинил Ельцина и Кравчука в «самом страшном преступлении»
Подписание 8 декабря 1991 года Беловежских соглашений, ознаменовавших ликвидацию СССР, стало самым страшным событием в истории России по версии лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом политик написал в своем Telegram-канале к годовщине события.
По мнению главного либерал-демократа страны, для подписания этого соглашения в Беловежской пуще не было ни экономических, ни моральных оснований. Поставивших свои подписи Бориса Ельцина Леонида Кравчука, Станислава Шушкевича Жириновский назвал «кучкой граждан» без полномочий и «группой товарищей» той же политической ориентации, что Ленин и Троцкий.
«Все пять русских революций – 1905 года, февральской и октябрьской 1917 года, 1991 и 1993 годов приводили только к разрушениям. Всё это было мошенничеством», - уверен лидер ЛДПР.
Первый президент Украины Леонид Кравчук ранее в эфире НСН высказал мнение, что беловежские соглашения были необходимы, так как «не позволили стране стихийно развалиться и предотвратили гибель миллионов людей».
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