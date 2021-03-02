Жириновский назвал причину распада СССР
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в своём Телеграм-канале написал, что главной причиной распада СССР является однопартийный режим.
По мнению политика, 73 года государство, безопасность, экономика, язык и культура всё было в руках единственной партии.
«Когда стали тормошить эту партию - уничтожили и государство», - отметил Жириновский.
Жириновский считает, что нельзя спустя 30 лет перекладывать всю ответственность на 90-летнего экс-президента Советского Союза Михаила Горбачева, забывая при этом о его окружении и других политиках.
«А кто поднимал его наверх? Андропов, Громыко и остальных, кто за него голосовал. Почему их не вспоминаете? А остальные 18 миллионов коммунистов по всей стране?» - написал лидер ЛДПР.
Ранее президент России Владимир Путин поздравил бывшего советского лидера Михаила Горбачева с его 90-летием. Глава государства отметил, что Горбачев принадлежит к плеяде «ярких, неординарных людей, выдающихся государственных деятелей современности», повлиявших на ход мировой истории.
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