Жириновский назвал митинги оппозиции в Москве подготовкой к «цветной революции»

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский охарактеризовал несогласованные акции, которые организуют незарегистрированные кандидаты в депутаты Мосгордумы, частью плана «цветных революций». По словам политика, эти действие вызывают настороженность.

«Цветная революция» начинается с непризнания выборов, в данном случае непризнания итогов регистрации. То есть они провоцируют какой-то очередной этап «цветной революции», - цитирует АГН «Москва» Владимира Вольфовича. Лидер ЛДПР выразил уверенность, что эта «зараза» не расползётся по другим регионам, поскольку речь идет о предвыборной кампании в столице.

Ранее в Следственном комитете сообщил об открытии уголовного дела по факту воспрепятствования деятельности избирательных комиссий в связи с проведением несогласованного митинга у здания Мосгоризбиркома 14 июля.

