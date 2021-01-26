Жириновский назвал Миронова «политическим Чичиковым»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что глава «Справедливой России» Сергей Миронов собирает «мертвые партии» перед выборами в Госдуму, сообщает РИА Новости.

Комментируя объединение СР с другими малыми партиями, Жириновский сравнил Миронова с героем поэмы Николая Гоголя «Мертвые души» Павлом Чичиковым и выразил уверенность в том, что после выборов этот союз распадётся.

«Сергей Миронов - политический Чичиков. Под выборы собирает мертвые партии, чтобы пробраться в Думу, а после выборов они их распускают», - резюмировал лидер ЛДПР.

Ранее Миронов заявил об объединении партий «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России», сообщает RT. По его словам, объединённая партия получит название «Справедливая Россия - за правду».

