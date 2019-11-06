Желание перемен у россиян Кремль не взволновало

Московский центр Карнеги и «Левада-центр» опубликовали совместное исследование, согласно которому почти 60% россиян хотят решительных перемен в стране, а больше половины согласны с тем, что эти перемены возможны только при серьезных изменениях в политической системе. Представитель Кремля философски прокомментировал эти данные: «желание перемен всегда присутствует в обществе», - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, в обществе всегда присутствуют и сторонники скачкообразных перемен, и сторонники «плавных, гармоничных» изменений. Песков признался, что не знаком с результатами исследования. А ознакомиться было бы весьма полезно, если, конечно, верхи действительно интересует, чего хотят низы.

А хотят, как следует из данных, полученных социологами, следующего. На открытый вопрос о том, что именно следует изменить в первую очередь, наиболее частыми ответами стали повышение зарплат и пенсий, общее повышение уровня жизни в стране - около четверти всех ответов. А, кроме того - снижение высоких платежей в сфере ЖКХ, контроль цен на лекарства, продукты, предметы первой необходимости, борьба с коррупцией, облегчение доступа к медицине. Причем, как отмечают авторы исследования, меры по демократизации политической системы набирают меньшее количество голосов. Не более 10% назвали в числе приоритетов обеспечение свободных и честных выборов, независимости судов, расширение демократических прав и свобод.

Отдельно в исследовании центра Карнеги и «Левада-центра» объясняется, почему обеспокоенность коррупцией достигла максимальных значений за все время измерений. На фоне нарастания экономических проблем и падения авторитета власти, роскошь, которой окружили себя чиновники, сотрудники госкорпораций, другие представители российского истеблишмента, начинает раздражать все большее число людей. После принятия несправедливой, по мнению большинства населения, пенсионной реформы и на фоне продолжающегося падения реальных доходов претензии к российской власти звучат все громче, - пишут авторы, отмечая, что пожелание «сменить правительство, президента, власть» заняло второе место в списке ответов на открытый вопрос о желаемых первоочередных изменениях. При этом более половины респондентов согласились с тем, что перемены в стране возможны «только при условии серьезных изменений политической системы». Лишь треть допускает их возможность «в рамках нынешней политической системы». Социологи считают это сигналом, что внутри общества нарастает недовольство положением дел в стране. И, как предупреждают авторы исследования, эти настроения все чаще будут прорываться наружу, в том числе в виде различных протестных акций.

Такие прогнозы вряд ли достойны одного лишь философского пожатия плечами. Не дай Бог, прогнозы сбудутся, пожимать плечами будут уже социологи: мол, мы вас предупреждали.

