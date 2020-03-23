Александр Жаров освобожден от должности главы Роскомнадзора. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, опубликовано на сайте кабмина.

Как говорится в документе, решение было принято по просьбе самого Жарова.

Отметим, Жаров возглавлял Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций с мая 2012 года.

Ранее агентство "Интерфакс" со ссылкой на собственные источники сообщило, что официально 23 марта - последний день работы Жарова в Роскомнадзоре. С 24 марта он должен перейти на должность главы холдинга «Газпром-медиа».

