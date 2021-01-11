Жапаров набирает большинство голосов на выборах президента Киргизии после подсчета 98% бюллетеней
11 января 202106:33
Садыр Жапаров лидирует на выборах президента Киргизии, сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦИК республики.
Он набирает 79 процентов голосов после подсчета 98 процентов бюллетеней.
Одновременно в Киргизии прошел референдум по выбору формы правления. Согласно предварительным результатам, более 80 процентов граждан республики предпочли президентскую форму правления парламентской.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru