Жапаров набирает большинство голосов на выборах президента Киргизии после подсчета 98% бюллетеней

Садыр Жапаров лидирует на выборах президента Киргизии, сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦИК республики.

Он набирает 79 процентов голосов после подсчета 98 процентов бюллетеней.

Одновременно в Киргизии прошел референдум по выбору формы правления. Согласно предварительным результатам, более 80 процентов граждан республики предпочли президентскую форму правления парламентской.

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Фото: facebook.com/kenesh.kg
ТЕГИ:ВыборыКиргизия
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