Жапаров набирает большинство голосов на выборах президента Киргизии после подсчета 98% бюллетеней

Садыр Жапаров лидирует на выборах президента Киргизии, сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦИК республики.

Он набирает 79 процентов голосов после подсчета 98 процентов бюллетеней.

Одновременно в Киргизии прошел референдум по выбору формы правления. Согласно предварительным результатам, более 80 процентов граждан республики предпочли президентскую форму правления парламентской.

