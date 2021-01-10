Жапаров набирает большинство голосов на выборах президента Киргизии

Садыр Жапаров стал лидером президентской гонки в Киргизии по итогам обработки почти половины бюллетеней. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦИК республики.

«Поступило 1163 сигналов с АСУ (участки с электронными урнами) из 2474. Это 47% уже обработано. Жапаров — 73,04%», - уточнили в комиссии.

По данным ЦИК, ближайший конкурент Жапарова набрал немногим более пяти процентов.

По информации агентства, на площади Ала-Тоо в центре Бишкека готовятся к проведению концерта в честь Жапарова, который начнут в 21:00 (18:00 мск).

