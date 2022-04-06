Жан-Клод Ван Дамм получил дипломатический паспорт республики Конго
6 апреля 202222:42
Актер бельгийского происхождения Жан-Клод Ван Дамм стал обладателем дипломатического паспорта Демократической республики Конго (ДРК). Об этом сообщает ТАСС.
Ван Дамм получил паспорт из рук заместителя министра иностранных дел страны Сами Адубанго. 61-летний актер также выразил надежду, что статус посла поможет ему организовать международную помощь в целях содействия молодежи, спорту и дикой природе Конго.
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6 апреля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru